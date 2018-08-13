У Нідерландах спека допомогла визначити точне планування 400-річного єврейського кладовища

Спека, яка спалює Західну Європу, допомогла візуально визначити точне планування старого єврейського кладовища у Нідерландах.

Через палючу 100-градусну температуру, зареєстровану цього місяця, трава, яка зазвичай покриває надгробки на 400-літньому кладовищі Бет Хаїм біля Амстердама, засохла і пожовкла, тоді як трава, яка росте між надгробками, залишилася зеленою. Точні контури кожного надгробка стали видні неозброєним оком вперше за останні десятиліття, повідомляє "Лехаим" з посиланням на NIW.

Це явище пов'язане з тим, що Бет Хаїм є сефардсько-португальським кладовищем, заснованим євреями, що бігли від кампанії релігійних переслідувань інквізиції на Піренейському півострові у 15 і 16 століттях. В цій громаді надгробні плити не розташовуються вертикально, а лежать на землі над могилою. Однак, оскільки в Нідерландах незвичайно м'який ґрунт, надгробні камені поступово занурюються в землю, і зрештою вони повністю покриваються травою, що росте над ними. Але через посуху трава, що росте над надгробками, загинула, а трава, що росте між ними, збереглася, тому що вона могла прорости глибше.

Таким чином, відвідувачі вперше за багато років можуть бачити ділянки, де поховані їхні предки, за умови, що вони знайомі з документами та кресленнями, які показують, хто де похований у Бет-Хаїм. Однак через спеку керівництво кладовища наклало тимчасову заборону на запалювання свічок, яке багато єврейських родин використовують для того, щоб увічнити пам'ять померлих. Є побоювання, що запалювання свічок під час такої погоди призведе до лісових пожеж.

На кладовищі, яке все ще належить громаді португальських євреїв в Амстердамі, поховані приблизно 28 000 осіб.