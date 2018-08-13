З'явилися подробиці вбивства ігумена коптського монастиря у Єгипті

«Ідеологічні розбіжності», а також «питання розподілу пожертвувань» стали причиною виникнення конфлікту між ченцями коптського монастиря Святого Макарія, який у результаті привів до вбивства його настоятеля ігумена Єпіфанія.

Про це повідомила в понеділок єгипетська газета «Аль-Ватан», повідомляє "Благовіст-інфо".

Тіло священнослужителя, яке стікало кров'ю, було виявлено 29 липня в коридорі монастиря поруч із келією.

За інформацією видання, один з молодих ченців монастиря Ашейя створив групу в месенджері, у якій активно критикував настоятеля. Такі дії вважаються непокорою наставнику і караються, у тому числі, з позбавленням духовного сану. Церковна влада вирішила видалити ченця-бунтаря з монастиря і направити його служити в інший регіон. Однак Ашейя покаявся, заручився підтримкою декількох ченців, що дозволило йому залишитися у монастирі.

Але свою обіцянку чернець порушив і знову взявся критикувати ігумена, а потім зовсім вирішив його усунути, побоюючись вигнання з монастиря.

«Обвинувачений разом зі своїм спільником вирішив убити настоятеля монастиря, після загострення конфлікту між ними через ідеологічні та фінансові питання», — зазначає видання з посиланням на джерела в слідстві.

Обчислити підозрюваного вдалося після допиту 145 службовців монастиря і перегляду камер відеоспостереження. Ашейя під час допиту нервував і давав плутані свідчення. Після чергового спілкування зі слідчими, він зізнався у вбивстві настоятеля.

У п'ятницю на місці злочину був проведений слідчий експеримент, у ході якого підозрюваний у вбивстві продемонстрував, як він переслідував настоятеля Єпіфанія, а потім наніс йому удар ззаду по голові металевим прутом. Цей удар коштував життя священикові.

Після нападу на настоятеля чернець заховав знаряддя вбивства і сховався у своїй келії.