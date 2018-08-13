У Єрусалимі реформістки влаштували провокацію біля Стіни плачу

На честь першого дня єврейського місяця Элул, який відзначається 12 серпня, представниці релігійного реформістського спільноти «Жінки стіни» принесли сувої Тори до західної частини Стіни Плачу і почали проводити свої молитви.

Реформістки наділи на себе всі необхідні атрибути і стали сурмити в шофари - ритуальні духові інструменти, зроблені з рогу. При цьому одна з активісток почала бунт, закликавши своїх колег допомогти їй, після чого поліція затримала жінку, повідомляє JewishNews.

При цьому адвокат Цафнат Нордман направив лист юридичному раднику з вимогою заспокоїти жінок, які розбушувалися, а Безалель Зінні — глава відомства, відповідального за святі місця Ізраїлю, нагадав, що в перший день Элула потрібно не бунтувати, а здійснювати Тшуву, тобто покаяння.