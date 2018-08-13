У Єрусалимі реформістки влаштували провокацію біля Стіни плачу

10:27, 13 серпня 2018
Світ
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У Єрусалимі реформістки влаштували провокацію біля Стіни плачу / jewishnews.com.ua

На честь першого дня єврейського місяця Элул, який відзначається 12 серпня, представниці релігійного реформістського спільноти «Жінки стіни» принесли сувої Тори до західної частини Стіни Плачу і почали проводити свої молитви.

Реформістки наділи на себе всі необхідні атрибути і стали сурмити в шофари - ритуальні духові інструменти, зроблені з рогу. При цьому одна з активісток почала бунт, закликавши своїх колег допомогти їй, після чого поліція затримала жінку, повідомляє JewishNews.

При цьому адвокат Цафнат Нордман направив лист юридичному раднику з вимогою заспокоїти жінок, які розбушувалися, а Безалель Зінні — глава відомства, відповідального за святі місця Ізраїлю, нагадав, що в перший день Элула потрібно не бунтувати, а здійснювати Тшуву, тобто покаяння.

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