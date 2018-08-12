Ізраїльські археологи стверджують, що Єрусалиму 7 тисяч років

Археологи виявили в північному Єрусалимі поселення віком 7 000 років – таким чином, одне з найбільш ключових міст людської цивілізації виявилося набагато старшим, аніж вважали раніше.

За даними Управління старовини Ізраїлю, під час розкопок на півночі Єрусалиму знайшли залишки поселення людей, що належать до мідного віку, тобто до V тисячоліття до н. е., повідомляє "Католицький оглядач".

Археологів запросили туди, щоб дослідити ґрунт перед тим, як прокладати нове шосе. Період, коли були ці знахідки, називається ще мідно-кам'яним, тому що в той час люди вже починали використовувати знаряддя праці, виготовлені з міді, але ще не відмовилися і від кам'яних.

«Пам'ятники мідно-кам'яного періоду відомі в пустелі Негев, в Галілеї, але практично повністю відсутні на пагорбах Юдеї та в Єрусалимі, – говорить доктор Омрі Барзілай з Управління старовини. – Хоча останніми роками ми знаходили сліди поселень мідно-кам'яного віку в різних частинах Єрусалима, всі вони були вкрай розкиданими. Тепер ми вперше виявили значні артефакти семитисячолітньої давності».

Йдеться про керамічний посуд, чашу з базальту, знаряддях праці з кремнію – всі вони типові для мідно-кам'яного віку.

«Тепер, після закінчення розкопок, абсолютно зрозуміло, що на цьому місці на території нинішнього Єрусалиму було колись значне поселення, – впевнений керівник розкопок Роніт Лупо. – Крім кераміки і приголомшливих виробів з кремнію ми знайшли маленькі серпи для збирання зернових, поліровані сокири і долота для будівництва, навіть намиста з дорогоцінних каменів. Особливо цінними є жорна, ступки і товкачики з базальту, за якими можна судити як про рівень технології тих часів, так і скласти уявлення про те, чим харчувалися люди». Досі вважалося, що перше поселення на території сучасного Єрусалиму було засноване 4500-3500 років до н. е.