У Єгипті запобігли атаці терориста-смертника на християнський храм

У Єгипті запобігли атаці терориста-смертника поруч із церквою, яка розташовується у передмісті Каїра.

Про це в суботу, 11 серпня, повідомляє газета Al Youm As Sabi.

Метою смертника були парафіяни християнського храму Діви Марії в районі Мустарад. Сили безпеки Єгипту вирахували терориста і спробували затримати, однак він підірвав себе.

Підозрюваний помер від отриманих травм. Жертв і постраждалих у результаті інциденту не було. Інші подробиці не повідомляються.

Нагадаємо, що 9 квітня 2017 року терористи ІД («Ісламська держава») організували подвійну атаку на коптські церкви в Єгипті з різницею у кілька годин. Перший вибух стався в головному храмі міста Танта — Мар-Гиргісе. Смертник активував вибуховий пристрій, коли церква була повна парафіян. У результаті загинула 31 людина, близько 80 отримали поранення. Поки влада допомагала постраждалим у кафедральному соборі Олександрії прогримів другий вибух. Смертник намагався обійти рамку металодетектора, і коли йому це не вдалося, він здійснив підрив при вході у храм. Теракт забрав життя 17 людей, серед яких було семеро поліцейських.