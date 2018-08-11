У християнському храмі США відкрили пивоварню

В одному з християнських храмів у штаті Каліфорнія відкрили пивоварню і розпивочний заклад, щоб парафіяни могли обговорювати богословські питання і слухати проповіді за кухлем пива або вина.

Так звану «Пивоварну компанію Вищої Мети» відкрила Общинна Церква Вищої Мети, повідомляє «Седмиця» з посиланням на worldreligionnews.

Пивоварня розташовується в спеціальній, комерційній, частини церкви. Раніше там знаходився книжковий магазин.

Пастор церкви Крістофер Ван Хол не вбачає морально-етичних та духовних проблем у поєднанні храму Божого з пивоварнею. Він нагадує, що сам Ісус Христос не засуджував вживання вина. Заборона на вживання алкогольних напоїв в американських церквах, за його словами, є відносно нещодавнім нововведенням. Пастор також нагадує, що ченці з незапам'ятних часів варили пиво, і найбільш прославилися на цьому терені трапісті (ченці Ордена цистерцианців суворого дотримання), які займалися цим ще в 17 столітті.