У Карелії вирішується питання відновлення згорілої Успенської церкви

Влада Карелії розглядає можливість відновлення згорілої вранці в п'ятницю, 10 серпня, церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Кондопозі.

Це можливо завдяки наявності багатьох архівних даних та проектно-кошторисної документації на реставрацію, повідомляє «Благовіст-Інфо».

«Ми зараз вирішуємо питання відновлення Успенської церкви», - сказала керівник управління з охорони об'єктів культурної спадщини республіки Юлія Аліпова.

Не виключено, що в ході відновлювальних робіт буде використана частина старих конструкцій, уцілілих після пожежі.

Успенська церква, пам'ятник заонежської дерев'яної архітектури, збудована в 1774 році. Храм розташований на березі Кондопозької губи Онезького озера. Його висота становить 42 метри.