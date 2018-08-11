У Карелії вирішується питання відновлення згорілої Успенської церкви
16:06, 11 серпня 2018Світ
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Церква Успіння Пресвятої Богородиці в Кондопозі / tourism.karelia.ru
Влада Карелії розглядає можливість відновлення згорілої вранці в п'ятницю, 10 серпня, церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Кондопозі.
Це можливо завдяки наявності багатьох архівних даних та проектно-кошторисної документації на реставрацію, повідомляє «Благовіст-Інфо».
«Ми зараз вирішуємо питання відновлення Успенської церкви», - сказала керівник управління з охорони об'єктів культурної спадщини республіки Юлія Аліпова.
Не виключено, що в ході відновлювальних робіт буде використана частина старих конструкцій, уцілілих після пожежі.
Успенська церква, пам'ятник заонежської дерев'яної архітектури, збудована в 1774 році. Храм розташований на березі Кондопозької губи Онезького озера. Його висота становить 42 метри.
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