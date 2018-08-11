Монастир Моцамета в Грузії стане об'єктом туризму

В Грузії стартують роботи з облаштування туристичної інфраструктури біля монастиря Моцамета, який знаходиться в регіоні Імереті поблизу Кутаїсі.

Ініціатором проекту виступає Фонд муніципального розвитку країни, повідомляє sputnik-georgia.ru.

В рамках проекту планується зміцнення захисної стіни монастиря, облаштування центру для гостей, будівництво автостоянки, системи комунікацій і туалетів. Вартість проекту становить 1,4 мільйона ларі (близько 570 тисяч доларів). Фінансує роботи Світовий банк

Очікується, що роботи почнуться восени і завершаться через рік.