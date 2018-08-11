Монастир Моцамета в Грузії стане об'єктом туризму
18:50, 11 серпня 2018Світ
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Монастир Моцамета / georgia.in-facts.info
В Грузії стартують роботи з облаштування туристичної інфраструктури біля монастиря Моцамета, який знаходиться в регіоні Імереті поблизу Кутаїсі.
Ініціатором проекту виступає Фонд муніципального розвитку країни, повідомляє sputnik-georgia.ru.
В рамках проекту планується зміцнення захисної стіни монастиря, облаштування центру для гостей, будівництво автостоянки, системи комунікацій і туалетів. Вартість проекту становить 1,4 мільйона ларі (близько 570 тисяч доларів). Фінансує роботи Світовий банк
Очікується, що роботи почнуться восени і завершаться через рік.
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