У Карелії згоріла унікальна дерев'яна церква

В Кондопозі згоріла унікальна Успенська церква, яку довгий час планували відреставрувати.

Пожежа сталася незабаром після візиту чергової групи туристів, які приїжджали оглянути пам'ятку, повідомляє 10 серпня «Благовіст-Інфо».

За інформацією глави Карелії Артура Парфенчикова, внутрішніх джерел займання в церкві не було. Туристів супроводжував сторож, який після екскурсії замкнув будівлю. Пожежа виникла через лічені хвилини після відходу групи, причому вогонь поширився дуже швидко.

Слідчі вже встановили особи екскурсантів і опитують їх. Попередні висновки про причини і місце загоряння поки не повідомляються.

Проект реставрації церкви був розроблений кілька років тому, проте до його реалізації справа так і не дійшла. Він передбачав розбирання частини будівлі, але зробити це не наважувалися через великий ризик втрати автентичності споруди.