Податкова служба США визнала «жіночу церкву» лесбіянок-феміністок

Податкова служба США визнала «Жіночу церкву сучасного чаклунства» лесбіянок-феміністок і надала їй виняткові пільги у податках та звітності.

З отриманням офіційного статусу, заснована в штаті Меріленд Жіноча церква сучасного чаклунства готується дати нову основу і духовний імпульс руху лесбіянок-феміністок, повідомляє Сhristianpost.

Першим про визнання нової церкви повідомив Петер Рейлі (Peter Reilly), відомий аудитор, який спеціалізується на податкових питаннях, у своєму блозі для видання Forbes.

«Податкова служба визнала її громадською організацією, що підпадає під дію статті 501(c)(3) Податкового кодексу, і обрала для неї виключно сприятливу схему оподаткування, що звільняє від податку на дохід і потребує лише найпростішої податкової звітності», - заявив він.

Згідно з офіційним рішенням, Податкова служба визнає«Жіночу церкву сучасного чаклунства» у якості громадської організації, але їй належить ще виконати ряд умов та подати додаткові відомості, отримати визнання як повноцінна церква для цілей федерального оподаткування.

Активістки нового церковного руху підкреслюють, що створили свою церкву, щоб протидіяти всесвітньому пригніченню жінок чоловіками.

Повідомляється, що Жіноча церква сучасного чаклунства вже піддалася нападкам різних груп ЛГБТ за те, що вона допускає у свої ряди тільки справжніх, «біологічних» жінок, але не трансгендерів, які змінили чоловічу стать на жіночу.