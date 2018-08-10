В Ізраїлі заради розкопок стародавнього храму перемістять в'язницю

Кінець вже близький у Мегіддо для старої ізраїльської в'язниці біля стародавніх руїн.

У півгодини їзди на південь від Назарета, Мегіддо є популярним місцем для туристів, що відвідують місця Святої Землі. Вже багато десятиліть тут відбуваються розкопки, повідомляє «Седмиця».

У 2005 році в ході робіт по розширенню застарілої в'язниці Мегіддо були виявлені залишки християнського молитовного залу 3-го століття, в тому числі мозаїка із зображенням Господа Іісуса Христа.

Було розкопано будівлю з мозаїкою, знайдені більш ранні артефакти, потім ділянку було законсервований під наглядом археологів.

Тепер, після багатьох років юридичних та бюрократичних зволікань, в'язниця повинна бути переміщена, звільнивши місце для подальшого вивчення об'єктів, повномасштабні розкопки повинні початися у 2021 році.

Археологи вже говорять про розкопки в районі, який з деякою часткою умовності називають «великим Мегіддо».

«Коли християнський молитовний зал вперше був знайдений під будівлею в'язниці, ми всі були схвильовані, говорить Метью Адамс, директор Інституту археологічних досліджень ім. Олбрайта у Єрусалимі, який багато років розкопував Мегіддо. А потім ми зрозуміли: «О, це ж тюрма суворого режиму, так що ми ніколи не зможемо тут продовжити розкопки».

Ізраїльська туристична влада планує створити комплекс на цьому місці, щоб об'єднати туризм, археологію та прогулянки на природу. Орієнтуючись, зокрема, на інтерес з боку християнських євангелістів, вони сподіваються залучити до 300 000 відвідувачів на рік, що майже вдвічі більше від нинішніх показників. Багато чого ще належить зробити.

«В'язниця, розрахована на утримання 1000 небезпечних ув'язнених, буде переміщена, буде побудований новий комплекс, який дозволить відкрити мозаїки та забезпечить людям з усього світу можливість побачити Мегіддо», - сказала прес-секретар тюремної служби Ніколь Інгландер.