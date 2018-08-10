Британський музей поверне Іраку реліквії, викрадені у 2003 році із стародавнього храму

Цього тижня Британський музей поверне Багдаду колекцію реліквій, чий вік нараховує близько 5 тисяч років.

Предмети старовини були викрадені з Іраку в 2003 році після повалення Саддама Хусейна, повідомляє «Благовіст-Інфо». Пізніше британська поліція вилучила реліквії у перекупника у Лондоні, який не зміг надати офіційні документи, що підтверджують його законні права на володіння ними, і передала в музей на експертизу.

Зазначається, що рішення про передачу Багдаду цієї колекції послідувало після того, як експерти Британського музею змогли встановити не тільки її місце походження, але і храм, з якого вони були вкрадені в Іраку.

У колекцію входять керамічні предмети і мармурові амулети. Очікується, що в п'ятницю, 10 серпня, британська сторона передасть ці цінності іракському послу у Великобританії Салиху Хусейну Алі.

«Така співпраця між Іраком і Великобританією відіграє вирішальну роль для збереження і захисту іракської спадщини», - йдеться в заяві посла Іраку, опублікованій в четвер Британським музеєм.