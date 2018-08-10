У США церкви допомагають бідним сім'ям готуватися до навчального року

Церкви в США надають бідним допомогу у підготовці до школи, роздаючи безкоштовно шкільне приладдя, форму і шкільні ранці.

В середньому, на підготовку дитини до школи в цьому році потрібно майже 700 доларів, і не всі родини можуть дозволити собі такі витрати, пише «Седмица» з посиланням на religionnews.

На вихідні Памела Дженнінгс прийшла зі своєю 7-річною донькою Амарою і 4-річним онуком Трендом в Народну церкву євангельських християн – але не на молитву. Вона прийшла з дітьми на «День надії» – щотижневу суботню благодійну акцію, під час якої церковні волонтери роздають нужденним 3200 шкільних ранців з повним комплектом шкільного приладдя, проводять безкоштовні медогляди і роблять дітям стрижку волосся. «Це дивовижний прояв доброти, адже багатьом сім'ям дійсно не вистачає грошей на збір дітей у школу, – каже Дженнінгс. – Для багатьох це щедрий подарунок і справжнє благословення».

В ці дні по всій країні різні релігійні організації – від Національної ради єврейок у Саутфілді (штат Мічиган) до Ісламського центру в Нортріджі (штат Каліфорнія) – проводять у своїх парафіях та місцевих громадах благодійні акції по підготовці до школи дітей з потребуючих сімей.

Крісті Уотсон, адміністратор громадських зв'язків при Асоціації шкільних рад штату Оклахома, зазначає зміцнення співпраці релігійних організацій і державних шкіл по всьому штату. При цьому велика допомога надається на низовому, сімейному рівні, а тому її важко оцінити в цифрах. «Храм і школа – це два місця, куди люди традиційно приходять для спілкування, де вони діляться своїми радощами і потребами, – зазначає Уотсон. – І тому цілком природно, що храми і школи об'єднуються в служінні своїм громадам». Асоціація шкільних рад штату Оклахома навіть зазначає щорічними призами найактивніші релігійні організації, що висуваються районними радами.

Останній раз таку нагороду отримала Баптистська церква «Емаус» («Благовістя») з передмістя міста Оклахома. Ця церква, що входить в конгрегацію південних баптистів, вже давно роздає безкоштовні шкільні набори та надає вихователів для школярів. Вона також виділила тимчасове приміщення для шкільних занять після того, як місцева школа була знесена ураганом.

«Шкільно-церковні партнерства зазвичай ставлять перед собою дві мети, – говорить директор мережевої організації «Наші діти» Леллі Лойд, яка займається налагодженням шкільно-церковних зв'язків. – По-перше, ми прагнемо забезпечити наших дітей усім необхідним для школи, і це завдання якраз вирішують «шкільні дні» в храмах. А друга мета полягає в тому, щоб надихнути людей на співчуття і взаємодопомога «нашим дітям», і поставити роботу з подолання нерівності в освіті на постійну, системну основу».

«Згідно з ісламським віровченням, ти не можеш спокійно спати вночі, якщо знаєш, що твій сусід голодний, – каже Васалам Шахід Фарух, координатор програми «Знову в школу», що реалізується Ісламським союзом Північної Америки (ІССА). – Цей принцип взаємодопомоги поширюється і на бідні сім'ї, які потребують шкільного приладдя». В цьому році ІССА безкоштовно роздасть 50 тисяч шкільних ранців з повними комплектами шкільного приладдя в 34 штатах країни. З кожним роком ранців стає все більше, оскільки програма «Знову в школу» діє вже шостий рік. Вона була запущена в свій час за ініціативою мечеті в місті Нортридж штату Каліфорнія і вже охопила майже всю країну.

Президент Національної ради єврейок у Саутфілді (штат Мічиган) Санді Мац каже, що її організація давно вже допомагає бідним матерям, дітям і сім'ям. Напередодні відкриття шкільних занять в цьому році вона знову запросить 600 дітей в Детройті в похід по магазинах. «Вони самі оберуть собі все необхідне для школи і життя – одяг, шкільну форму, шапки, рукавиці, взуття, шкарпетки, білизну, ранці з повним комплектом шкільного приладдя і підручників, а ми все оплатимо, – каже Санді Мац. – Зворушливо бачити радість цих дітей, багато з яких не можуть дозволити собі найпростішу обновку. Вони так розквітають від щастя, наче ви даруєте їм найбільшу плитку шоколаду в світі».

Адміністратор громадських зв'язків при Народній церкви євангельських християн Енді Вінн пробує підрахувати витрати на підготовку до школи. «Вам доводиться купувати одяг кожній дитині. Потрібно купити шкільне приладдя, зробити щеплення, стрижки, взуття, одяг, білизну і багато чого ще, – каже Вінн. – А тепер уявіть, що у вас п'ятеро дітей, а ви самотня працююча мати або батько, і стає зрозуміло, що такі витрати для вас просто непосильні». Крім допомоги в закупівлі шкільних приналежностей, Народна церква також направляє бригади добровольців у школи для допомоги в переобладнанні, фарбуванні та оздобленні приміщень і для ландшафтних робіт на шкільних ділянках. «Це просто ще одна сторона нашого духовного служіння нашим громадам, ще один спосіб показати людям любов Христову», – вважає Енді Вінн.