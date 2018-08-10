У США церква «Вефіль» пожертвує по тисячі доларів сім'ям, які через пожежі залишилися без даху над головою

Церква «Вефіль» пожертвує 1 тисячу доларів кожній родині, чиє житло було знищено в результаті пожежі в місті Реддінг (Каліфорнія).

Про це керівництво церкви оголосило на своєму сайті, повідомляє inVictory з посиланням на «БОГ.NEWS» і The Christian Post.

«Коли ми вперше прийняли рішення пожертвувати гроші людям, які втратили свій будинок, їх кількість становила 150-200 чоловік. Всього за три дні це число перевищило тисячу, а сума, яку ми збиралися їм надати, зросла з 200 тисяч до більш ніж мільйона доларів», - розповіли в релігійній організації.

При цьому наголошується, що первісна сума в 200 тисяч була «викликом», однак здійсненним по силам і ресурсам. «Але мільйон доларів — це вже наша віра в Бога. Ми віримо в Нього і тепер перебуваємо в процесі спілкування з нашими друзями по всьому світу, щоб бути руками Христа в нашому місті», — розповіли в церкві.

«Вефіль» спільно з Армією Порятунку і Червоним Хрестом відкрила центр допомоги в будівлі коледжу View campus. Щодня з 9 ранку до 7 вечора кожен, хто постраждав від пожежі, може прийти туди і отримати все необхідне. Крім того, сотні добровольців допомагають жителям просіяти попіл їх будинків, щоб знайти цінності.

Старший пастор церкви «Вефіль» Білл Джонсон заявив, що парафіяни були в захваті від того, що побачили «неймовірне співробітництво» добровольців з різних церков та організацій у допомозі постраждалим.

«Те, що відбувається, насправді є ознакою прояву влади Бога, — сказав пастор. — Це руйнування не було викликано люблячим Батьком. Як я вже говорив, ви чули голос Пожирача протягом декількох днів, а тепер ви збираєтеся почути голос Реставратора кілька місяців поспіль. Бог збирається відновити все на такому високому рівні, який перевершить масштаби трагедії».