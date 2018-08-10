Служитель Східної Православної Церкви в Туреччині заявив про тиск влади

Уряд Туреччини натиснув на місцевих християн з метою підписання ними декларації про те, що вони не зазнають переслідувань на релігійному ґрунті.

Про це заявив національний командор ордена Східної Православної Церкви Ентоні Дж. Лімберакіс, повідомляє inVictory з посиланням на The Christian Post.

«Орден Святого Андрія Первозванного, Архонти Вселенського Патріархату, шкодує про тиск, який турецький уряд зробив на релігійні меншини для отримання від них заяви про релігійну свободу», — сказав служитель.

«Не потрібно бути «американським євангелістом» або «сіоністський менталітет», щоб побачити, що заяви представників Грецької Православної і Вірменської Церков та інших релігійних меншин були отримані під тиском», — додав він, посилаючись на коментарі президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

У декларації говориться, що люди різних віросповідань живуть «вільно» в країні мусульманської більшості, повідомляє турецьке інформаційне агентство Anadolu.

«Ми, як релігійні представники і керівники фондів товариств різних релігій та переконань, які впродовж століть діяли в цій країні, вільні дотримуватися наших вірувань і практик», — йдеться в декларації.

Ердоган використав цю заяву, щоб заявити, що «у Туреччині немає проблем, пов'язаних з релігійними меншинами».

Зауваження президента пролунали в розпал великого протистояння зі Сполученими Штатами з приводу тривалого тюремного ув'язнення в Туреччині американського пастора Ендрю Брансона. Президент США Дональд Трамп, поряд з численними конгресменами та правозахисними групами, звинуватив Туреччину в утриманні Брансона в якості заручника і покарання його за християнську віру.

Брансон постав перед турецьким судом за звинуваченням у спілкуванні з курдськими групами, які підозрюються в організації невдалого перевороту в країні в 2016 році. Хоча пастору недавно дозволили покинути в'язницю і перевели під домашній арешт до наступного судового засідання, це не послабило напруження.

Минулого тижня міністерство фінансів США ввело проти Туреччини економічні санкції з-за поганого поводження з Брансоном. Ердоган у відповідь заявив, що його уряд заморозить активи американських міністрів юстиції та внутрішніх справ в Туреччині, якщо такі є.

У заяві ордена Святого Андрія Первозванного, який базується в США, говориться, що грецька православна та вірменська громади в Туреччині «добре обізнані» про основні релігійні проблеми для віруючих меншин в країні.

Лімберакіс звинуватив турецький уряд у тому, що воно продовжує втручатися в діяльність Вселенської Патріархії в країні. Він стверджує, що Ердоган «діє як диктатор, звертаючись до релігійних меншин з проханням підписати документ, який спростовує реальність, коли вони не в змозі відмовитися, побоюючись, що їх становище ще більше погіршиться».

Він також зазначив, що в Туреччині велика кількість журналістів продовжують підлягати тюремним ув'язненням. «Відповідно, ми сподіваємося, що ця кричуща заява, що явно отримана під тиском, надихне журналістів у всьому світі на розслідування і проллє світло на важке становище Вселенського Патріархату, всіх християн та інших релігійних меншин у Туреччині», — написав служитель.