У Голівуді вимагають показувати трансгендерних персонажів у більш позитивному світлі

Коаліція із понад 45 груп, агенцій талантів та виробничих компаній видала відкритого листа, в якому вимагає, щоб кіно-індустрія частіше показувала трансгендерних персонажів і у більш позитивному світлі.

До підписантів відкритого листа, ініціатором якого є група GLAAD, що лобіює гомополітику, входять «the American Civil Liberties Union», «the Screen Actors Guild - American Federation of Television and Radio Artists», «Color of Change», «the Sundance Institute», «Sony Pictures Classics», «the Muslim Public Affairs Council», а також компанії J.J. Abrams, Shonda Rhimes, Judd Apatow та інші. Про це повідомляє "Католицький оглядач".

Підписанти зазначають, що трансгендерні особи «намагаються вижити» у «небезпечному» світі. За їх словами, Голлівуд має владу зцілити упередження американського народу щодо трансгендерних осіб, розповідаючи про них чуттєві історії, замість зображати їх як «трагічних жертв, психотичних убивць та одновимірних стереотипів». Тому вони закликають створювати «багаті та різноманітні історії», які зможуть «змінити розуміння про те, ким є трансгендери».

Окрім того, підписанти зазначають, що ролі трансгендерних осіб у фільмі повинні виконувати трансгендерні актори, щоб зруйнувати думку суспільства про те, що трансгендери не є реальними.

В той час як «присутність» ЛГБТ зростає на американському телебаченні, GLAAD продовжує скаржитись, що впродовж останніх років у провідних фільмах занадто мало гей-персонажів.

Як нагадує LifeSiteNews, Американська психіатрична асоціація класифікує гендерну дисфорію як психічний розлад. Ще до червня цього року так вважали і у Всесвітній організації охорони здоров’я.