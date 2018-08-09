У Руанді закрили понад 8 тисяч храмів

У Руанді закрито понад 8 тисяч храмів після введення нових норм і вимог законодавства, причому один храм був закритий прямо під час обряду вінчання.

Як повідомляє Сhristianpost, Рада держуправління Руанди продовжує закривати храми, діяльність яких не відповідає новим вимогам і нормам, уведеним у дію на початку цього року.

Вимоги нового закону настільки жорсткі, а терміни їх виконання настільки короткі, що багато конгрегацій не в змозі їх виконати. Критики нового закону звинувачують уряд у проведенні агресивної політики будівництва світської держави і фактичного викорінення віри.

За даними державної служби новин KT Press, на сьогодні в країні закрито вже понад 8 000 храмів за невідповідність з новими нормами, і це число продовжує зростати.

Один храм, приміром, було закрито на тій підставі, що вхідні двері та віконні рами у нього дерев'яні, а не металеві, а висота даху трохи нижче норми.

Після закриття храмів парафіянам забороняється збиратися для богослужінь в необладнаних місцях – наприклад, у шкільних будівлях або інших суспільних приміщеннях, а тому богослужбова діяльність у парафіях фактично блокується.

Згідно з новими вимогами, храми повинні бути обладнані туалетами, розміщеними на певній відстані від входу; в молитовному залі повинна бути натягнута полотняна стеля, попри пожежну небезпеку цього матеріалу. Один з храмів отримав вказівку, що треба переробити дах і перебудувати цегляну стіну.

Нові положення активно впроваджуються в життя, незважаючи на те, що закон поки ще не затверджений офіційно. Драконівський характер закону проявляється і в тому, що на виконання його норм дається лише 15 днів, і в цей термін переважно абсолютно неможливо вкластися, особливо коли потрібні якась перебудова, дообладнання або оздоблення приміщень.

На папері нові вимоги та обмеження відносяться в рівній мірі до мусульманських і християнських храмів, але на практиці мусульман обмежують менше.