У Литві відбулася наукова конференція, присвячена перспективам розвитку біблеїстики

У Міжнародному університеті LCC, що базується в литовській Клайпеді, відбулася міжнародна наукова конференція, присвячена стану та перспективам розвитку біблеїстики у XXI столітті.

Організаторами форуму виступили Теологічний факультет університету і Центр віри і людського розвитку, афілійований з університетом, повідомляє "Седмиця".

Основна мета конференції – осмислення інтелектуальної ситуації, в якій сьогодні перебувають наукові та церковні організації, що спеціалізуються на бібліїстиці, дослідники та викладачі біблійних дисциплін.

З доповідями на конференції виступили біблеїсти, теологи, релігієзнавці і політологи з Литви, Польщі, Нідерландів, Великобританії, ПАР, США.

Кілька доповідей було присвячено стану біблеїстики, а також біблійної проблематики у сучасному суспільному житті Польщі.

Так, у повідомленні «Не Іісус, а торгівля! Біблія і багаторелігійний простір у сучасній польській літературі» його автор, філософ і літературознавець Матеуш Кучаб (Жешувський університет), виявляє і аналізує біблійні мотиви у сучасній польській літературі. На прикладах поетичних, драматургічних і прозових творів доповідач вказує на напруженість, що існує між заповідями і смислами Євангелія та сучасними політичними та економічними засадами життя польського суспільства як вони відображені у творах авторів.

Прозвучали доповіді, що стосуються статусу біблеїстики як наукової галузі і способів та умов її викладання у вузах різних країн світу.