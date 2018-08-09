У Німеччині при будівництві церковного центру розкопали 1900-річну бібліотеку

У Німеччині археологи виявили залишки 1900-річної величної будівлі давньоримського періоду, у якій розміщувалася найстаріша і найбільша на території країни публічна бібліотека.

Залишки будівлі були виявлені у 2017 році, але тільки зараз археологи завершили дослідження. Знахідка була зроблена у центрі Кельна при будівництві церковного центру, повідомляє "Благовіст-інфо" з посиланням на The Guardian.

Будівля відноситься до давньоримського періоду. Вона датується II століттям нашої ери. Вчені вважають, що споруда використовувалася як бібліотека. У стінах виявлені численні ніші розміром 50х80 см. Підраховано, що там могло зберігатися до 20 тисяч сувоїв.

Німецькі вчені охарактеризували відкриття як "дійсно неймовірне". Знайдена бібліотека є найстарішою у Німеччині і однією з найбільших в історії.

"Ніші надто маленькі, щоб у них помістилися статуї, ймовірно, вони служили "шафами" для зберігання сувоїв, - розповів доктор Дірк Шмітц з Римсько-німецького музею Кельна. - Такі ж ніші можна побачити в бібліотеці в Ефесі, яка була побудована у 117 році нашої ери. До речі, знайдена нами будівля лише трохи менше, ніж знаменита бібліотека в Ефесі".