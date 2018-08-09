Сенат Аргентини відхилив законопроект, який передбачає легалізацію абортів

Сенат Аргентини більшістю голосів відхилив законопроект, що передбачає легалізацію абортів у країні при терміні вагітності до 14 тижнів.

Рішення було прийнято після 15-годинного обговорення з невеликою перевагою противників абортів: проти проекту закону виступили 38 сенаторів, а «за» — 31, повідомляє сайт журналу «Фома» з посиланням на ВВС.

Аргентинці, які виступають проти абортів, вітали рішення Сенату, заявивши, що «голосування показало, що Аргентина залишається країною, яка цінує сімейні цінності».

У маніфестаціях у будівлі Сенату під час обговорення законопроекту в цілому взяли участь сотні тисяч людей — як прихильники абортів, так і їх супротивники.

Повторний розгляд цього законопроекту може статися тепер не раніше наступного року.

Останнім часом в країні сильно загострилися дебати з приводу можливої легалізації абортів. У двох сторін навіть є свої кольори – противники абортів носять блакитне, а прихильники – зелене.

На цей час аборти в Аргентині можливі тільки у випадках, якщо вагітність наступила в результаті зґвалтування або якщо вона загрожує здоров'ю матері.