У США совість змусила віруючу жінку повернути крадені гроші через 20 років

Віруюча жінка в США повернула неправедно нажиті гроші в нападі каяття, попросила вибачення за крадіжку і додала до них відсотки за 20 років.

Про це повідомляє «Седмиця» з посиланням на christianheadlines.

Власниця популярного ресторану El Charro Café у місті Тусон (штат Арізона) отримала листа від колишньої офіціантки, яка 20 років терзалася докорами сумління і, нарешті, зважилася повернути вкрадені гроші з відсотками. Вона вклала в конверт 1000 доларів.

«Цей дивний вчинок відновлює нашу віру в людську совість і вищу справедливість», – написав син власниці ресторану Рей Флорес в соцмережі Facebook.

Колишня офіціантка не підписала лист, але в ньому вона щиро кається у тому, що за час своєї служби в ресторані в 1990-ті роки постійно крала готівку, відпускаючи клієнтам напої мимо каси. Вона також зізналася, що «виросла в церкві», завжди вірила в Бога і прекрасно усвідомлювала гріховність своїх вчинків, але все ж йшла на гріх по дурості. «З тих пір пройшло 20 років, і не було дня, коли мене не мучила совість, – пише жінка. – Я глибоко каюсь в тому, що обкрадала Вас. Прошу пробачити мене і додаю ці гроші з відсотками, які накопичилися за 20 років. Нехай Господь благословить Вас і вашу сім'ю».

За щасливим збігом, лист з грошима прийшов на наступний день після того, як 72-річна господиня ресторанчика Карлотта Флорес стала жертвою злодіїв, що вкрали її портмоне в бакалійному магазині. Лист повернув їй віру у вищу справедливість. «Жінка підійшла до мене і сказала іспанською «Господь Ісус не залишив нас, – згадує Флорес. – Вона вручила мені конверта, і з нього випали ці гроші».

«Спасибі тобі, хто б ти не була, за цей лист. Воно прийшло саме в той день, коли нам з мамою так не вистачало віри в людей, добро і справедливість», - написала Флорес на своїй сторінці в Facebook.