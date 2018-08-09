Іспанська поліція заарештувала вуличних проповідників з Німеччини за заворушення в метро

11:13, 09 серпня 2018
Світ
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Люди сприйняли чоловіків як загрозу / inVictory

Дев'ять вуличних проповідників з Німеччини були заарештовані у Валенсії після того, як вони викликали паніку в поїзді метро, вигукуючи фрази на кшталт «ми всі будемо горіти в пеклі».

Верховний Суд Валенсійської спільноти заявив, що дев'ять чоловіків затримано 4 серпня за громадські заворушення, так як їх репліки призвели до тисняви, в якій молода жінка отримала легку травму, повідомляє 8 серпня inVictory з посиланням на The Christian Post.

Відзначається, що жінка пошкодила ногу, коли люди, штовхаючи один одного, намагалися покинути станцію. Люди сприйняли проповідників, які несли великий хрест і рюкзаки, як загрозу.

5 серпня суд залишив під вартою і встановив для чоловіків, які є громадянами Німеччини, заставу в розмірі 13,9 тис. доларів США.

Свідки інциденту стверджують, що чоловіки викрикували такі фрази, як «ми грішники», «ми помремо» або «ми будемо горіти в пеклі», і звинувачували пасажирів в тому, що вони «повні алкоголю, наркотиків і гріха».

Переполох серед пасажирів змусив провідника метро зупинити поїзд. Поліцейські заявили, що дев'ять німців у віці від 19 до 37 років відмовилися покинути вагон на прохання охоронців, після чого їх заарештували. При цьому було не зрозуміло, до якої саме церкви належать чоловіки.

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