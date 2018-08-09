Борис Джонсон не буде вибачатися за образливі порівняння мусульманок

Екс-міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон не має наміру вибачатися за свої недавні ісламофобські висловлювання.

Про це повідомляє Islam-today з посиланням на Daily Telegraph. Співрозмовник останнього, який входить у близьке оточення ексцентричного політика, підкреслив, що вибачення стануть поступкою «реакціоністам і екстремістам».

Борис Джонсон опинився в центрі гучного ісламофобського скандалу після коментаря відносно заборони на нікаб, яка нещодано набула чинності в Данії . Він заявив, що мусульманки в традиційному вбранні схожі на «поштові скриньки» і «грабіжників банків».

Після цього на адресу політика обрушилася критика. Вибачитися перед мусульманками за образливі слова Джонсона, крім інших, закликала прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей.