Членом Конгресу США вперше стане мусульманка

Одним з членів Конгресу США вперше за всю країни стане жінка-мусульманка.

Про це пише Islam-today з посиланням на Associated Press. Повідомляється, що Рашида Тлаіб, яка за походженням є палестинкою, здобула впевнену перемогу у попередньому голосуванні від Демократичної партії в штаті Мічиган.

А оскільки кандидати від Республіканської партії і незалежні кандидати у виборах участь не брали, на проміжних виборах у листопаді 2018 року у Тлаіб просто не буде конкурентів. Це означає, що мусульманка гарантовано проходить у Конгрес США, де представлятиме штат Мічиган.