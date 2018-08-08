Понад п'ять тисяч церков Великобританії перейшли на відновлювану енергетику

Храми Англіканської Церкви, католицькі, баптистські, методистські та квакерські релігійні установи - всього понад 5,5 тисяч – перейшли на відновлювану енергетику.

Таким чином релігійні установи мають намір допомогти у боротьбі зі зміною клімату, повідомляє "Седмиця" з посиланням на The Guardian.

Церковні лідери закликали наслідувати їх приклад і заявили, що зміна клімату є "одним з найбільших духовних викликів нашого часу", що завдає шкоди бідним верствам населення.

"Зміна клімату - величезна несправедливість, що заподіює шкоду в першу чергу бідним. Перехід на стійкі джерела електроенергії може здатися незначною справою, але при об'єднанні це може реально змінити ситуацію", - заявив єпископ Солсбері Ніколас Холтам.

Середній рахунок за електрику у британських церков становить £ 1000 ($ 1295) на рік. Як зазначає The Guardian, таким чином британські храми переадресували призначені раніше постачальникам викопного палива близько £ 5 млн ($ 6,5 млн).

Минулого місяця Генеральний синод Англіканської Церкви прийняв рішення про продаж після 2023 року всіх активів компанії, що займаються видобутком корисних копалин, чия діяльність не буде узгоджена з Паризькою угодою із клімату. Рішення продати активи було пов'язано з прагненням церкви поліпшити життя людей на всій планеті.