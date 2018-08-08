Більшість протестантів США переконані, що Бог хоче бачити їх багатими

За даними нового соціологічного дослідження, більшість протестантів у США вважають, що Господь хоче бачити їх багатими, причому благоволить до них тим більше, чим щедріше їх дари на церкву і благодійність.

Як повідомляє Christian Today, за даними нового дослідження, проведеного соціологічним центром LifeWay Research, приблизно третина протестантів США керуються так званою «доктриною добробуту», вважаючи, що Господь обдаровує благами тих, хто щедро жертвує гроші на богоугодні цілі, а інші дві третини вважають, що Господь хоче бачити їх заможними.

Приблизно чверть опитаних вважає, що матеріальні блага Господь вибірково дарує лише тим, хто щось робить для нього.

Дослідження також показує, що чим частіше американські протестанти відвідують церковні служби, тим більше вони схильні вважати, що Господь неодмінно винагородить їх за вірність у фінансовому плані. Зокрема, серед парафіян, які відвідують храми щотижня, частка таких становить 71 відсоток.