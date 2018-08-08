Nike переобладнав церкву в Чикаго на "храм баскетболу"

Американський виробник спортивного екіпірування Nike переобладнав церкву в Чикаго, зробивши з неї справжній "храм баскетболу".

У 2011 році цю церкву закрили через скорочення числа парафіян. І от, через 7 років, в Nike вирішили вдихнути у цю будівлю нове життя, щоб вона змогла приносити користь громадськості, повідомляє iSport.ua.

Тепер тут є тренажерний зал, роздягальні та приміщення для лекцій і семінарів.

Щоб зберегти історичний вигляд церкви, за замовленням Nike були виготовлені та встановлені вітражі.

Відкриття майданчика відбудеться в кінці серпня. Там будуть тренуватися команди зі старших шкіл, а вихідними майданчик буде у вільному доступі.