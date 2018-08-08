Родичі загиблих у «Зимовій вишні» помолилися про своїх близьких на Валаамі

Вісім сімей, яких торкнулася березнева трагедія у кемеровському ТЦ «Зимова вишня», відвідали Валаамський монастир, де помолилися про своїх загиблих рідних.

Поїздка в супроводі настоятеля церкви святої великомучениці Варвари в Кемерово протоієрея Олександра Москальова відбулася в кінці липня з благословення патріарха Кирила, повідомляє сайт Валаамського монастиря.

"Ми відвідуємо храми, молимося. Молимося за живих, і за покійних – за тих, хто загинув у вогняній стихії. Сьогодні тут родичі загиблих, і, звичайно, ми бачимо, як багато людей, з якими ми зустрічаємося, спілкуємося, співчувають і поділяють цю скорботу. Важко знайти слова втіхи для родичів, але завдяки любові, повазі та співчуттю людей, з якими ми спілкуємося, серця родичів заспокоюються, відігріваються", - розповів отець Олександр.

За його словами, насельники обителі тепло зустріли паломників із Кемерово, організувавши для них екскурсії скитами і храмами монастиря. Також рідні загиблих взяли участь у богослужінні у Спасо-Преображенському соборі монастиря з можливістю сповідатися і причаститися.

Крім того, з благословення ігумена обителі єпископа Троїцького Панкратія, в одному з храмів була звершена панахида за жертвами трагедії.

Від Просвітницького центру «Світло Валаама» паломникам з Кемерово вручили пам'ятні подарунки. У кінці серпня Валаамський монастир готується прийняти ще одну групу паломників з Кемерово, які втратили своїх близьких у результаті трагедії.

Нагадаємо, що 25 березня 2018 року в торговельно-розважальному центрі «Зимова вишня» у Кемерово сталася пожежа. За уточненими даними, в результаті трагедії загинули 60 осіб, серед яких більшість дітей. Постраждали в результаті пожежі 76 осіб, у тому числі 27 дітей.