У Японії розпочалася 10-денна молитва за мир

У Японії розпочалася 36-та з черги десятиденна молитва за мир.

Вона була ініційована місцевим єпископатом на честь візиту Папи Івана Павла II в 1981 році. Це єдиний Вселенський Архиєрей, який відвідав країну, повідомляє Vatican News.

У промові, виголошеній біля пам’ятника мирові в Нагасакі, святий Іоанн Павло ІІ підкреслив, що «пам’ятати про минуле означає взяти на себе відповідальність за майбутнє. Війна – це справа людини. Війна – це нищення людського життя. Війна – це смерть». За словами єпископату Японії, візит Іоанна Павла ІІ приніс країні радість і надію.

Молитовний захід розпочався в катедральному соборі в місті Нагасакі, який присвячений пам’яті про мир у світі, 6 серпня о 8-ій годині ранку, саме в тій годині, коли 73 роки тому над Нагасакі була скинута атомна бомба. Свята Меса була відслужена за жертви цієї трагедії та за жертви fсіх воєн світу. Одночасно в Хіросімі відправлялась Свята Меса за жертви ІІ світової війни.

Молитва за мир триватиме в Японії до свята Успіння Пресвятої Богородиці за григоріанським календарем, тобто до 15 серпня, до дня капітуляції Японії у ІІ світовій війні.