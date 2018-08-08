При розслідуванні вбивства коптського єпископа в Єгипті допитано понад 400 осіб

Поліція Єгипту допитала понад 400 осіб у ході розслідування вбивства коптського єпископа Епіфанія.

Архієрей, колишній настоятель знаменитого монастиря св. Макарія в Нитрійській пустелі, був убитий 29 липня на території обителі, повідомляє «Благовіст-інфо».

Серед допитаних – ченці, робітники, селяни і часті відвідувачі монастиря. Однак, за повідомленням джерела в Коптській Православній Церкві, поліцейським поки що не вдається встановити підозрюваних.

У той же час коптський патріарх Тавадрос II прийняв 5 серпня рішення про позбавлення чернецтва колишнього насельника Макаріївської обителі Ісаї Ель-Макари, закликавши його принести покаяння для спасіння своєї душі. Однак, як зазначають в Коптській Церкві, покарання цієї людини, яка порушила чернечі обітниці, ніяк не пов'язане з вбивством єпископа.

Дисциплінарні покарання Ель-Макари стали частиною кампанії з посилення правил чернечого життя в Коптській Церкві. 3 серпня комісія у справах монастирів при синоді Церкви представила 12 нових правил, затверджених патріархом Тавадросом. Одне з цих правил визначає чернецтву закрити свої сторінки в блогах і соціальних мережах, інше забороняє їм приймати пожертвування від віруючих. Цю можливість відтепер будуть мати тільки ігумени та ігумені.

Патріарх Тавадрос також призупинив терміном на рік прийом нових ченців обителі і скоротив години відвідування монастирів паломниками.