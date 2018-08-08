Єпископ із Гани придумав метод реабілітації психічнохворих

Єпископ ганського міста Ва монс. Річард Кууйа Баауобр розробив спеціальний проект реабілітації людей з психічними захворюваннями.

В рамках проекту волонтери виходять на вулицю в пошуках таких людей, забезпечують їх одягом, їжею і медичним доглядом, пише vaticannews.

Крім того, священик пропонує відкрити спеціальні центри з найсучаснішим обладнанням, а також боротися з соціальною упередженістю по відношенню до душевнохворих.

Психічні розлади є однією із злободенних проблем в Гані. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, з 21,6 мільйона жителів країни 650 тисяч людей страждають важкими формами ментальних патологій, більше 2 мільйонів мають розлади середньої і легкої тяжкості. Між тим, медичні послуги надають душевнохворим лише у великих містах, де їх лікують в спеціальних лікарнях давно застарілими методами, що не забезпечують індивідуальний підхід, який був би можливий у малих структурах. Такі структури вже існують в сільській місцевості, але вони є приватними і не завжди доступними. Крім того, упереджене ставлення до хворих призводить до їх ізоляції: сім'ї прирікають їх на самотність або жорстоко з ними поводяться. Права душевнохворих у Гані систематично порушуються.

Все це спонукало монс. Баауобра звернутися до парафій, чернечих спільнот та мирян із закликом організувати волонтерську допомогу хворим. Серед добровільних помічників є лікарі і медсестри, які доставляють ліки і забезпечують медичний догляд. Наступним кроком програми стане створення реабілітаційного центру. Єпископ має намір співпрацювати з установами охорони здоров'я Гани, щоб допомогти пацієнтам повернутися до нормального життя. Одна з цілей ганського ієрарха – боротьба з маргіналізацією: у співпраці з місцевим Центром ментальних розладів єпископ організував ток-шоу, щоб поінформувати жителів країни про цю проблему і допомогти хворим після лікування. Догляд за пацієнтами в реабілітаційному центрі буде також включати курси професійної підготовки, яка допоможе їм стати самостійними, покращити своє фінансове становище і підвищити самооцінку.