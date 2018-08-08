Лідери церков співчувають рідним загиблих і моляться за постраждалих від землетрусу в Індонезії

Папа Римський Франциск і патріарх Кирил висловили співчуття рідним загиблих в результаті землетрусу на індонезійському острові Ломбок, яке сталося минулої неділі.

В результаті стихійного лиха загинули щонайменше 98 осіб, десятки постраждали, повідомляє invictory.

Землетрус магнітудою 7 балів викликав руйнування будівель і перебої в електропостачанні і відчувався і на сусідньому Балі. Десятки тисяч жителів були евакуйовані із зони катастрофи. Між тим, екстрені служби переконані, що число жертв може зрости.

Папа Франциск помолився про покійних, зцілення поранених і втіху для тих, хто втратив близьких. У телеграмі він звернувся до церковних і цивільних властей, висловлюючи скорботу про трагічну втрату людських життів і руйнування.

У свою чергу, співчуття у зв'язку з загибеллю людей висловив патріарх Кирил.

«Глибоко засмучений звісткою про землетрус, що стався на острові Ломбок в минулу неділю. В результаті трагедії загинуло і постраждало багато людей, тисячі мешканців залишилися без даху над головою. Приношу Вам і народу Індонезії свої щирі співчуття», — йдеться у посланні патріарха на ім'я президента Індонезії Джоко Відодо.

Предстоятель РПЦ побажав якнайшвидшого одужання пораненим, розради тим, хто втратив близьких, і зміцнення сил тим, хто «нині самовіддано працює над подоланням наслідків цієї страшної природної катастрофи».