Новий додаток для вивчення Біблії за три дні скачали більше 265 тисяч разів

Новий безкоштовний додаток Bible Lens від творців YouVersion Bible завантажили понад 265 000 разів менше ніж за три дні, що робить його другим додатком в рейтингу за кількістю установок.

Безкоштовний додаток Bible Lens було запущено 3 серпня, повідомляє invictory з посиланням на The Christian Post. До вечора неділі за кількістю установок воно зайняло друге місце, поступившись тільки YouTube (Watch, Listen, Stream) і випередивши такі безкоштовні програми, як Messenger, Snapchat і Instagram.

Додаток Bible Lens відбирає вірші з Біблії і зіставляє їх з фотографіями користувача, створюючи «візуально привабливі твори мистецтва», відзначили творці.

Засновник YouVersion і пастор Life.Church Боббі Грюневальд зазначив, що в той час як «технології з'являються і створюють нові можливості, для нас важливо, щоб Біблія була в авангарді інновацій».

«Ми вважаємо, що Bible Lens допоможе людям побачити зв'язок між Біблією і їх повсякденним життям, і нас обнадіює кількість людей, які проявили інтерес до взаємодії з Біблією таким чином», — заявив він.

Запустили додаток Bible Lens через кілька тижнів після того, як 10 липня додатку YouVersion виповнилося 10 років. За цей час воно було встановлено більш ніж на 330 мільйонів пристроїв.

«Ми і подумати не могли, що стільки мільйонів людей у всьому світі будуть слухати, читати, ділитися і взаємодіяти з Біблією і один з одним по-новому», — зазначив Грюневальд.

Додаток YouVersion стабільно розвивається. У 2008 році було доступно 15 версій Біблії і тільки на двох мовах. Завдяки партнерству з біблійними товариствами, в даний час програма містить понад 1700 різних версій Біблії на більш ніж 1200 мовах.