У Ріо-де-Жанейро грабують по п'ять церков на тиждень

Щотижня у Ріо-де-Жанейро відбувається в середньому понад п'ять пограбувань і крадіжок, скоєних у релігійних установах.

Про це свідчать статистичні дані Інституту громадської безпеки однойменного штату, опубліковані в понеділок у газеті Globo.

В 2014-2017 роках в правоохоронних органах було зареєстровано 1105 звернень з приводу пограбувань та крадіжок у церквах. Найчастіше такі інциденти відбуваються у неділі, коли в релігійних установах збирається найбільша кількість парафіян.

У зв'язку з високими показниками злочинності в церквах в останні місяці були посилені заходи безпеки. На парканах встановлюють колючий дріт, камери відеоспостереження та сигналізацію.

За даними Globo, одне з найзухваліших пограбувань сталося 10 днів тому в католицькій церкві Богоматері Кармельської. Злочинці забрали з собою дарохранильницю - посудину, в якій зберігаються Дари, які використовуються для причащання. За твердженням свідків, яким погрожували зброєю, на виході з церкви бандити перехрестилися. Через добу військова поліція змогла відшукати вкрадене і повернути на місце.