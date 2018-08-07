У Грузії віруючі провели акцію протесту проти легалізації вживання марихуани

Духовні особи та представники пастви провели акцію протесту біля будівлі Конституційного суду Грузії в Батумі проти скасування покарання за вживання марихуани.

Як повідомляє сайт «Новини-Грузія», близько ста людей принесли до будівлі суду ікони, читали молитви і співали церковні гімни. Вони виступили з вимогою до суддів про відкликання рішення, яке скасовує покарання за вживання марихуани.

«Країни, набагато більш сильні і розвинені, ніж Грузія, наприклад, США, відмовляються від легалізації марихуани. Хіба у нас, маленької країни, є така розкіш, щоб підтримати це рішення Конституційного суду? Ці судді і прихильники легалізації марихуани не думають про те, що буде з їхніми дітьми та онуками?», — задається питанням одна з учасниць акції протесту.

До акції протесту, яка відбулася з благословення митрополита Батумського і Лазетського Димитрія (Шиолашвілі), приєдналися також і деякі політичні та громадські діячі.

За даними дослідження Національного демократичного інституту США (NDI), за легалізацію марихуани в Грузії виступають 18% опитаних. При цьому висловлюються проти легалізації 74% опитаних.

Проти легалізації марихуани у своїй останній недільній проповіді виступив і Католикос-Патріарх всієї Грузії Ілія II. Предстоятель ГПЦ сказав, що рішення про допущення в Грузії вживання наркотиків є «великою помилкою» і «ворожим щодо нації».

Нагадаємо, що Колегія Конституційного суду Грузії 30 липня задовольнила позов лідерів партії «Гірчі» проти парламенту Грузії і скасувала адміністративне покарання за вживання марихуани — штраф у розмірі 500 ларі (понад 204 доларів), фактично легалізувавши куріння цього виду наркотику. Кримінальне переслідування за вживання марихуани, також за позовом «Гірчі», Конституційний суд скасував ще у листопаді 2017 року.