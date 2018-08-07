У Фінляндії близько тисячі вчених і дослідників взяли участь у найбільшому форумі з біблеїстики

У Гельсінському університеті 4 серпня завершив роботу п'ятиденний міжнародний конгрес Товариства біблійної літератури (засноване у 1880 р.).

Конгрес є наймасштабнішим на сьогодні щорічним науковим форумом в області вивчення Біблії, повідомляє "Седмиця".

У форумі взяли участь близько тисячі відомих науковців та молодих дослідників з багатьох країн світу, у тому числі з Болгарії, Румунії, Греції, Росії.

Цього року Товариство біблійної літератури проводило конгрес спільно з Європейською Асоціацією біблійних досліджень. Завдяки цьому на конгресі було багато нових тематичних секцій та семінарів, які увібрали в себе широкий спектр актуальних проблем вивчення текстів Біблії та історико-культурного контексту їх виникнення і побутування, а також подальшої трансляції та інтерпретації у рамках різних релігійних і національних традицій.