У Лівані після кількох століть запустіння відкрили печерний монастир

Нещодавно в Лівані відбулося урочисте відкриття відновленого печерного монастиря на північному сході країни, який пустував кілька століть.

У древній обителі була звершена свята меса, в якій взяли участь керівництво Ордену ліванських маронітів і деякі державні діячі країни, повідомляє vaticannews.

Богослужіння очолював глава єпархії Баальбека-Дейр-ель-Ахмара монс. Ханна Рахме.

Гірський монастир, розташований недалеко від кордону з Сирією, є частиною спогадів і місць, пов'язаних зі святим Мароном. Преподобний пустельник жив на межі IV і V століть, він був духовним засновником чернечої громади, яка стояла біля витоків Маронітської церкви.

У п'ятому столітті печерний комплекс був зайнятий першими учнями ліванського святого. З часом обитель прийшла в занепад з-за пошкоджень, викликаних природними процесами, і з-за довгих судових позовів про володіння гірською ділянкою, в надрах якої розташований монастир. Тепер давня святиня відкрита заново, і цю подію ліванські християни сприйняли з вдячністю та радістю.

Під час проповіді на святій месі монс. Рахме зазначив, що, можливо, саме тут був обраний самий перший маронітський патріарх. «Тепер же ми хочемо поділитися цією святинею з нашими братами християнами і мусульманами. Всякий, хто приходить сюди, відчуває присутність Бога», - сказав єпископ Баальбека і заявив, що незабаром в цьому печерному монастирі кожен день буде відбуватися щонайменше одна свята меса.