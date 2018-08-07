Пастор "церкви для геймерів" запевняє, що проповідує серед тих, хто далекий від традиційної Церкви

Метт Суза, 27-річний пастор з Річмонда, штат Вірджинія, залучає співгромадян до релігії за допомогою сучасних технологій.

Пастор так званої "церкви для геймерів" використовує відеоігри і платформу для потокової передачі під назвою Twitch, пише invictory з посиланням на The Christian Post.

Метт Суза заснував церкву «God Squad» у 2016 році. Як правило, його аудиторією є атеїсти і противники релігії. Глядачі дивляться, як Суза грає в ігри, а він в цей час ставить питання про Бога і християнську віру. При цьому він говорить про моральні і етичні принципи, закликаючи геймерів не сваритися, і радить їм не грати у «Grand Theft Auto» з-за насильства, яке просуває гра.

В даний час чисельність церкви «God Squad» становить 1800 членів, трансляції дивляться близько 4000 разів на місяць.

Пресвітеріанський пастор з Флориди Крістофер Бенек вважає, що Суза займається важливою справою, і стверджує, що «його «церкву» не можна не брати в розрахунок».

«В 1 Коринфянам 12:14, Апостол Павло пише про важливість різних частин тіла для Тіла. Метт Суза також частина тіла Христового, який намагається використовувати технології на благо. Як пастор, я думаю, ми повинні частіше заохочувати християн брати краще від технологій. Я не думаю, що служіння людям у цифровому середовищі менш важливо, ніж пастор, який розмовляє по телефону або веде телевізійну євангелізацію», — сказав він.

Церква, яку об'єднують цифрові технології та комп'ютерні ігри, може здатися дивною для багатьох віруючих в Ісуса, але Бенек вважає, що це тому, що вони не бачать всю картину цілком. «Технології — це творча матерія, яку ми покликані спрямовувати, — говорить він. — Питання в тому, чи будемо ми використовувати технології для добра чи зла?»

У свою чергу, Суза вважає, що головна мета церкви полягає в спільності, і вона не повинна обмежуватися відвідуванням служб. «Ісус завжди ходив туди, де були люди, — зазначив Суза. — Один з ключових способів досягнення людей сьогодні— це відеоігри. І я на сто відсотків впевнений, що якби Ісус був тут, він грав би з людьми, тому що Він знає - це те, чим живуть люди сьогодні».