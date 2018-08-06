У Сирії відновив роботу древній християнський монастир святої Феклі

У сирійській Маалюлі відновив роботу стародавній монастир святої Феклі, який відновили після руйнування його терористами.

За словами настоятеля монастиря Ільяса Адеса, відновлення обителі практично завершено, передає сайт журналу «Фома».

"Ожила Маалюля, ожила Церква - подивіться, скільки у нас туристів! 90% ремонту вже зроблено. Сирія поступово стає мирною країною. Хіба можна цьому не радіти", - сказав журналістам священнослужитель.

Настоятель монастиря також зазначив, що до нього повернулися черниці, які раніше покинули обитель через війну.

"За черниць всі дуже переживали, їх всі дуже люблять. Парафіяни зігрівалися їх душевним теплом. Я і сам сюди повернувся з Дамаска, як тільки дізнався, що місцевість звільнили від терористів", - додав він.

Наголошується, що Руська Православна Церква підтримує відновлення монастиря в Маалюлі. Так, у січні 2018 року російський прихід в Об'єднаних Арабських Еміратах передав обителі ікону рівноапостольної Феклі. Трохи пізніше, у квітні, монастирю в Маалюлі передали ікону Дамаських святих, написану в іконописній майстерні при Московській духовній академії.