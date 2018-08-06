Половина дорослих американців моляться щодня – дослідження

США залишаються дуже релігійною країною з найпобожнішими мешканцями серед багатих країн так званого Заходу.

До такого висновку дійшло дослідження вашингтонського аналітичного осередку «Pew Research Center», згідно з яким американці частіше моляться та відвідують щотижневі богослуження та надають більшу важливість вірі в своєму житті, в порівнянні з представниками таких розвинутих промислових країн, як Канада, Австралія та більшість європейських країн. Про це повідомляє Vatican News.

Дослідження, проведене щодо релігійної ситуації у 106 країнах світу, показує, що понад половина дорослих американців (55%) заявляють, що моляться кожного дня, в той час як в Канаді – 25%, в Австралії – 18%, та 6% – у Великобританії, що є найнижчим показником у Європі, загальноконтинентальний середній показник в якій становить 22%.

Країною, де найменше моляться названо Китай: лише 2% населення заявляє, що молиться кожного дня, а лише 3% вважають релігію важливою у своєму житті.