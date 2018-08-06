Патріарх Ілля II закликав не створювати у Грузії центр наркотиків

Допустити вживання наркотиків у Грузії - це ворожнеча до нації, заявив Католікос-Патріарх Всієї Грузії Ілля II.

Легалізація марихуани може перетворити Грузію на центр наркотиків, заявив він 5 серпня у своїй недільній проповіді, повідомляє "Sputnik-Грузія".

«Останнім часом у Грузії прийшло велике хвилювання. Це занепокоєння пов'язане з тим, що стало дозволено приймати наркотики, стало дозволено вживати марихуану. Це велика помилка. Ми повинні пам'ятати, що наркотики не зупиняються на одному рівні. Чим більше часу проходить, тим більш важких наркотиків вимагає людська натура, і вона більше не стримується», - сказав Патріарх Грузії.

Патріарх Грузинської Церкви стурбований тим, що легалізація марихуани перетворить Грузію на центр наркотиків.

«Ми не повинні забувати, що, якщо ми припустимо наркотики, то повинні допустити торгівлю наркотиками і вирощування наркотиків, – зазначив ієрарх. – Головне, що це призведе до прибуття молоді із сусідніх країн – із сусідніх країн приїдуть молоді люди, які випали з русла життя, і створиться цілий центр наркотиків».

За словами Патріарха Ілії II, цього не можна допустити.

«Я прошу всіх, у першу чергу, владу, інтелігенцію та молодь, подбати про батьківщину, подбати про дітей, ми повинні пам'ятати, що кожна проба наркотику це початок падіння. Звертаюся із проханням, не губіть дітей, не допускайте цього беззаконня. Дай вам, Боже, сил і мудрості», – заявив глава Грузинської Православної Церкви.

Нагадаємо, що 30 липня Конституційний суд Грузії скасував норму, згідно з якою куріння марихуани вважалося злочином. Тепер вживати наркотичної речовини вважається особистою справою громадянина Грузії.