У Сербії презентували книгу про Миколу II

У Белграді до 100-річчя мученицької кончини Царської сім'ї вийшла в світ книга «Святий Цар».

У виданні представлені як тексти свідків трагічних подій початку XX століття, так і сучасних авторів – істориків, богословів і вчених, що займаються темою мученицької кончини імператора і його сім'ї. У книзі можна знайти багатий ілюстративний матеріал – фотодокументи з сімейного архіву Миколи II, повідомляє "Православие.Ru".

Книгу випустив видавничий дім «Бернар» за сприяння Товариства царя Миколи і книжкового магазину «Ризниця духовного блага» з міста Баня-Лука (Республіка Сербська, Боснія і Герцеговина).

Нове видання представили упорядник і перекладач Ранко Гойкович, головний редактор видавничого дому «Бернар» Нікола Дробнякович і відомий сербський проповідник, священик Олівер Суботіч.