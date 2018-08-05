На аукціон у США виставили Біблію, яка побувала на Місяці

Мініатюрну Біблію, яка побувала на Місяці, продадуть на аукціоні в США.

Святе Письмо доставив на Місяць екіпаж корабля «Аполлон-14», що здійснив 5 лютого 1971 року третю висадку на супутник Землі, повідомляє інтернет-портал Space.com.

Примірник Біблії помістили в центр вензелі, що являє собою лавровий вінок, увінчаний хрестом, у нижній частині якого розміщено напис «Перша місячна Біблія. Аполлон-14».

За оцінками експертів аукціонного будинку Nate D. Sanders Auctions, цей раритет може піти з молотка за $50 000.

Всього на борт космічного корабля пілоти взяли близько 300 примірників мініатюрних Біблій, але з них лише дві мають сліди, що підтверджують їх справжність – одна підписана космонавтом Едгаром Мітчеллом, а друга – керівником «Ліги тих, які молилися за екіпаж Аполлона-14», священиком Джоном Стоутом.