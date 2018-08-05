Уральський священик відвідав Олега Сенцова в колонії

Федеральна служба виконання покарань РФ прозвітувала про візит до українського режисера Олега Сенцова священика.

За наведеними даними, ним виявився ієрей храму святого Георгія Побідоносця в Лабитнангі Богдан Василюк, передає "ТСН".

"Під час обходу медичної частини установи Богдан Василюк зайшов в палату, де перебував засуджений Олег Сенцов. Священнослужитель поцікавився станом його здоров'я. Олег Сенцов відповів, що відчуває себе нормально і перебуває під наглядом медичних працівників. Скарг на умови утримання у нього немає", - розповіли у тюремній службі.

Її представники також повідомили, що священик РПЦ запропонував Сенцову поговорити без присутності сторонніх або сповідатися, проте той відмовився, сказавши, що не бачить необхідності в допомозі священнослужителя.

Нагадаємо, влітку 2015 року Олега Сенцова засудили в Росії до 20 років колонії за звинуваченням в організації терактів у Криму.