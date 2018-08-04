Американські церкви вимагають скасувати закон, що зобов'язує їх платити податки

Релігійні і громадські організації в США вимагають внести поправки в закон, який скасовує для них звільнення від податків.

У грудні 2017 року президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, виконуючи одну зі своїх головних передвиборчих обіцянок, підписав закон про масштабну податкову реформу, повідомляє slavicsac.com.

Документ значно полегшує податковий тягар для бізнесу, а також оподаткування релігійних та громадських організацій.

Щоб знизити податкові ставки, законодавці були змушені скасувати деякі з діючих пільг, в тому числі пов'язані з податками на паркувальні місця та компенсацію проїзду в транспорті для працівників підприємств.

Більшість церков та інших некомерційних організацій були звільнені від сплати всіх федеральних податків. Зі вступом в силу нового закону багато з них також будуть зобов'язані платити 21%-вий податок з певних пільг, що надаються співробітникам.

В результаті цих змін багато церков, благодійних організацій, релігійних шкіли та шпиталів, які раніше не платили податків, будуть змушені заповнювати федеральні податкові декларації. Для невеликих організацій це означає значні додаткові витрати на ведення бухгалтерії.

Як повідомляє видання «Politico», такі некомерційні організації, як «Boys & Girls Clubs of America», «Goodwill Industries» і YMCA вже зажадали скасувати нові податки або відкласти їх введення. Представники американських релігійних рухів також проти цих нововведень.

На сайті MoveOn з'явилася петиція з вимогою скасувати оподаткування церков у США. Автори прохання обіцяють доставити петицію президенту США Дональду Трампу. Подібна петиція спрямована і в Конгрес США.