У Південній Кореї жінка померла в труні під час «релігійного» ритуалу

«Релігійний ритуал, на який 47-річна мешканка Південної Кореї зважилася, щоб «вигнати нещастя», обернувся справжньою трагедією.

Як повідомляє Islam-today з посиланням на південнокорейські ЗМІ, зневірена дама, не без участі своїх знайомих, розсудила, що допоможе їй у цьому сон у цій труні.

Увечері 2 серпня жінка лягла в труну, проте через дві години поскаржилася знайомим, які знаходилися поруч, на проблеми з диханням. Ті вмовили її лягти в труну знову та спробувати протриматися в ній, скільки вийде, а самі полягали спати зовні.

Відкривши труну вранці, «чудодії» виявили жінку мертвою. За попередніми даними, вона померла від нестачі кисню, або від теплового удару. Цвяхами труну, при цьому, як повідомляють правоохоронці, заколочено не було.

Найближчим час поліція вирішить, чи пред'являти знайомим жінки звинувачення в халатності, що призвела до смерті людини.