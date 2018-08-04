Встановлено автора унікальної фрески святої Ніни, знайденої у цаленджихському храмі Грузії

Автором унікальної фрески святої Ніни, виявленої в ході реставраційних робіт у Цаленджихській церкві Преображення Господнього, є візантійський іконописець.

До такого висновку прийшов керівник робіт, художник-реставратор Мераб Бучукурі, повідомляє «Новини-Грузія» з посиланням на Національне агентство з питань охорони культурної спадщини.

Професор не виключає, що знахідка може бути однією з найбільш ранніх фресок із зображенням святої, що дійшли до наших днів.

«Фрески святої Ніни, виконані в XII-XIII століттях, практично не зустрічаються в храмах Грузії. Існує тільки два-три підтверджених випадки, а решта – це тільки припущення. У нашому випадку ми впевнено можемо сказати, що фреска виконана візантійським іконописцем Кір Мануелем Евгенікосом в 1384-1396 роках», — сказав Бучукурі.

Він вважає, що художника з Константинополя найняв високопоставлений грузинський чиновник Вамек Дадіані. Саме Евгенікос створив у цаленджихській церкві Преображення унікальний цикл розписів у палеологовському стилі.

Унікальною виявлена фреска є ще й тому, що на зображенні свята Ніна тримає в руках не тільки хрест, але і євангеліє. Більш того, там є напис «Свята Ніно».

Реставрація Цаленджихського храму Преображення почалася в червні 2018 року. Зараз підходить до завершення перший етап робіт з консервації церкви.

Собор знаходиться на березі річки Цхенісцкалі, в 30 кілометрах від Зугдіді. Церкву Преображення побудували на рубежі X-XI століть. Вона вважається одним з чудових зразків грузинської архітектури цього періоду. За всю історію існування храм не раз був розорений завойовниками.

У 1960-1980 роках храм частково відремонтували, а фрески, які перебувають в аварійному стані, законсервували.

Необхідно також зазначити, що унікальні розписи поновлювалися тільки один раз. У середині XVII століття над пошкодженими фрагментами фресок працював єпископ Евдемон Джаіані.