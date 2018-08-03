В Афганістані від вибуху в мечеті загинули 25 людей

23:14, 03 серпня 2018
Світ
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Вибух на п'ятничному намазі забрав життя 25 людей в Афганістані / islam-today.ru

Сталося це, як зазначає Islam-today, прямо під час п'ятничного намазу, коли мусульманський храм був переповнений віруючими.

За інформацією Associated Press, у результаті вибуху загинули, щонайменше, 25 людей, ще 23 отримали поранення, у тому числі і вкрай важкі.

За попередніми даними, терористичну атаку здійснили два смертники. Інші подробиці інциденту поки не повідомляються.

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