Церква «Вефіль» відкрила центр допомоги постраждалим від пожеж у Каліфорнії

Більше тисячі будинків згоріли в результаті лісових пожеж в Північній Каліфорнії, де 28 липня було оголошено надзвичайний стан. Найбільше постраждало місто Реддінг і його околиці.

Команда місцевої церкви «Вефіль» допомагає постраждалим від пожежі продовольством та їжею, а також надає емоційну підтримку, пише invictory.

30 липня церква спільно з Армією Порятунку і Червоним Хрестом відкрила центр допомоги в будівлі коледжу «View campus». Щодня з 9 ранку до 7 вечора кожен, хто постраждав від пожежі, може прийти туди і отримати все необхідне.

Міжнародний координатор з реагування на стихійні лиха церкви «Вефіль» Джордан Пачилио зазначив, що частина церкви буде використовуватися як місце, де люди зможуть сховатися від спеки і охолодитися.

Пожежа в Редінгу стала шостою найбільш руйнівною в історії Каліфорнії. За даними пожежної служби, вогонь знищив 440 будівель, включаючи комори та склади. У зв'язку з пожежами довелося евакуювати близько 40 тис. людей.

В окрузі Шаста в Північній Каліфорнії у вогні загинуло шість осіб, у тому числі двоє дітей та їхня бабуся. 70-річна жінка з п'ятирічною онукою та чотирирічним онуком загинули в четвер, коли намагалися покинути свій будинок. У неділю в згорілому будинку виявили четверте тіло.

Крім того, в четвер загинули двоє пожежників. Ще один загинув, б'ючись з вогнем поблизу Йосеміті в неділю. Вогонь знищив уже 194 кв. км земель.

Представник Департаменту лісового господарства та пожежної безпеки Каліфорнії Майк Молер повідомив, що за місяць штат витратив 125 млн доларів - більше чверті суми, виділеної з річного бюджету на боротьбу з пожежами.

Пожежа почалася 25-го липня. 28-го вона перетворилася на стихійне лихо, подолавши на своєму шляху річку Сакраменто. Керівник Каліфорнійського департаменту лісового господарства та протипожежного захисту Кен Пимлотт назвав її «вогненним торнадо».

«Ураганний вітер перетворив вогонь у вихор, який знищував дерева, перевертав транспорт», — розповів він.

Поліція вважає, що причиною лиха став підпал. За підозрою у скоєнні серії підпалів заарештований 32-річний Брендон Макгловер. Якщо суд визнає його винним, Макгловер може бути засуджений до довічного ув'язнення.