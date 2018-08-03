Католицький храм у Північній Ірландії розписали слоганами терористичної організації

Католицький храм у Північній Ірландії був осквернений вранці у вівторок.

На двері храму святої Марії та розп’яття поблизу невідомі особи нанесли графіті сектантського змісту, повідомляє "Католицький оглядач".

Вірні і місцеві провідники вражені тим, що сталось. «У нас раніше ніколи не було таких проблем. 5 чи 6 років тому був незначний інцидент, однак це – цілком нове для нас»,- розповів парох храму св. Марії о. Браян МакКенні.

На дверях храму були написані парамілітаристичні слогани антикатолицького угрупування: UDA (The Ulster Defence Association – Асоціація захисту Ольстера) та UFF (Ulster Freedom Fighters – Борці за свободу Ольстера).

UDA у Великобританії вважається терористичною організацією; між 1960-ми і 2007 роком вона провела понад 250 вбивств, жертвами більшості з яких стали католицькі цивільні громадяни.